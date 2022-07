Mattarella e Casellati in Africa. La caccia alle risorse svuota i Palazzi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il capo dello Stato in Mozambico e la presidente del Senato in Algeria. Cassese: "Caso unico l'assenza contemporanea" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il capo dello Stato in Mozambico e la presidente del Senato in Algeria. Cassese: "Caso unico l'assenza contemporanea"

Pubblicità

lidentita : Mentre il Capo dello Stato #Mattarella è in #Mozambico, il presidente del #Senato #Casellati è in #Algeria. Obietti… - LucaCaiazzo2 : Mattarella in Mozambico,Casellati in Algeria,Draghi in Turchia,ma chi cazzo é in questo momento il Capo dello Stato… - Mintauros1 : RT @PivaEdoardo: Mattarella in Mozambico Draghi in Turchia Di Maio col boss Casellati in Algeria ha fatto sconti la POVERAIR? - PivaEdoardo : RT @PivaEdoardo: Mattarella in Mozambico Draghi in Turchia Di Maio col boss Casellati in Algeria ha fatto sconti la POVERAIR? - PivaEdoardo : Mattarella in Mozambico Draghi in Turchia Di Maio col boss Casellati in Algeria ha fatto sconti la POVERAIR? -