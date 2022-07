Malore in casa, muore a 13 anni. Tragedia a Vaiano - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un mezzo dell'Elisoccorso (archivio) Vaiano (Prato), 6 luglio 2022 - Un Malore fatale a nemmeno 14 anni mentre era sola in casa: se n'è andata così una giovanissima ragazza di Vaiano , nel pomeriggio ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un mezzo dell'Elisoccorso (archivio)(Prato), 6 luglio 2022 - Unfatale a nemmeno 14mentre era sola in: se n'è andata così una giovanissima ragazza di, nel pomeriggio ...

Pubblicità

nerontolino : RT @qn_lanazione: Malore in casa, muore a 13 anni. Tragedia a Vaiano #Prato - PaperinikEdonna : RT @cronaca_di_ieri: 04/07/22 CITTIGLIO (VA) - Colpito da un malore, 49enne muore solo in casa. Erano giorni che i vicini di casa non lo… - marisavillani : RT @GeMa7799: Mondragone, arresto cardiaco: Chiara muore a 12 anni, colta, ieri 4 luglio, da un malore improvviso mentre era in casa. Quand… - marcoranieri72 : Malore in casa, muore a 13 anni. Tragedia a Vaiano - Cronaca - - qn_lanazione : Malore in casa, muore a 13 anni. Tragedia a Vaiano #Prato -