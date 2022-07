Lo Spezia cercherà un centrale di difesa

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Continua il calciomercato spezzino, con la società che potrà finalmente agire dopo la fine del blocco. Prima però di agire su altri settori del campo . Scelta dettata per motivi tecnico-tattici. per soddisfare Gotti? Chiuso il percorso con Thiago Motta, ora comincia quello con Luca Gotti. Due tecnici con moduli completamente diversi. L’ex allenatore infatti prediligeva una squadra offensiva messa in campo con il 4-3-3. Il nuovo tecnico dei liguri invece preferisce una squadra più compatta, che prevede l’utilizzo di unaa tre. Questo è un dettaglio da non sottovalutare per il mercato dello. Con Gotti locambierà pelle, passerà dal 4-3-3 dell’ultimo biennio al 3-5-2. Almeno, questo è ciò che si evince dai primi giorni di ritiro. E se sarà così allora la società dovrà per forza intervenire sul settore ...