Le star a Parigi per la sfilata di Schiaparelli (Di mercoledì 6 luglio 2022) Riparte la settimana dell’Alta Moda in quel di Parigi e Schiaparelli ha già infiammato la passerella con i suoi look scultorei. Ad ammirare da vicino le nuove creazioni Haute Couture un esercito di star tra cui Chiara e Valentina Ferragni, Emma Watson e Rita Ora. Parigi torna ad animarsi in vista della settimana della Haute Couture. Tantissime sono le star che hanno raggiunto la capitale francese per ammirare con gioia le nuove collezioni dei brand. Ad inaugurare la passerella è Schiaparelli, con le sue creazioni scultoree che piacciono tantissimo a Chiara Ferragni. Ma questa volta l’influencer non è da sola, ad affiancarla anche sua sorella Valentina. Entrambe hanno assistito alla sfilata Haute Couture con indosso creazioni della maison che giocano sulle ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 6 luglio 2022) Riparte la settimana dell’Alta Moda in quel diha già infiammato la passerella con i suoi look scultorei. Ad ammirare da vicino le nuove creazioni Haute Couture un esercito ditra cui Chiara e Valentina Ferragni, Emma Watson e Rita Ora.torna ad animarsi in vista della settimana della Haute Couture. Tantissime sono leche hanno raggiunto la capitale francese per ammirare con gioia le nuove collezioni dei brand. Ad inaugurare la passerella è, con le sue creazioni scultoree che piacciono tantissimo a Chiara Ferragni. Ma questa volta l’influencer non è da sola, ad affiancarla anche sua sorella Valentina. Entrambe hanno assistito allaHaute Couture con indosso creazioni della maison che giocano sulle ...

Pubblicità

PetrelliFlavia : Le star e i vip alle sfilate Alta Moda di Parigi - TOSADORIDANIELA : RT @mariobianchi18: Il #2luglio 2005 Roma, Londra, Parigi, Berlino, Tokyo, Johannesburg, Filadelfia e Mosca ospitano i concerti del #Live8… - mariobianchi18 : Il #2luglio 2005 Roma, Londra, Parigi, Berlino, Tokyo, Johannesburg, Filadelfia e Mosca ospitano i concerti del… - ReginaGayotto : RT @FanClubAlbatros: “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini (Sellerio), la fiction gialla in sei serate “Viola come il mare”, girata tra Pal… - PRosati1974 : RT @FanClubAlbatros: “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini (Sellerio), la fiction gialla in sei serate “Viola come il mare”, girata tra Pal… -