Il cacciatore di Nazisti: su Rai3 il docufilm sul nipote di Freud (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il cacciatore di Nazisti - Tatiana e Andra Bucci, deportate ad Auschwitz nel 1944, con le loro interpreti e l'interprete del cuginetto scomparso Il cacciatore di Nazisti è il docufilm in onda venerdì 7 luglio alle 21.20 su Rai3. Si basa sulle trascrizioni degli interrogatori condotti da Anton Walter Freud, nipote di Sigmund Freud, nell’inverno tra il 1945 e il 1946, per conto dell’Unità Investigativa britannica sui Crimini di Guerra commessi da Nazisti, di cui faceva parte, che lo portano ad imbattersi in un crimine quasi sconosciuto: l’omicidio di 20 bambini ad Amburgo negli ultimi giorni di guerra. Tra loro c’è il piccolo Sergio de Simone, di soli sette anni, deportato ad Auschwitz nel 1944 dalla città di ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ildi- Tatiana e Andra Bucci, deportate ad Auschwitz nel 1944, con le loro interpreti e l'interprete del cuginetto scomparso Ildiè ilin onda venerdì 7 luglio alle 21.20 su. Si basa sulle trascrizioni degli interrogatori condotti da Anton Walterdi Sigmund, nell’inverno tra il 1945 e il 1946, per conto dell’Unità Investigativa britannica sui Crimini di Guerra commessi da, di cui faceva parte, che lo portano ad imbattersi in un crimine quasi sconosciuto: l’omicidio di 20 bambini ad Amburgo negli ultimi giorni di guerra. Tra loro c’è il piccolo Sergio de Simone, di soli sette anni, deportato ad Auschwitz nel 1944 dalla città di ...

Pubblicità

DaBordet : Rai Documentari presenta “Il cacciatore di nazisti” - g_sellan : Consiglio l’ascolto di Storia in Podcast di Focus. @udogumpel Il cacciatore di nazisti. Una storia toccante che m… - paolobucci68 : Rai3 ha rotto il tubeZ. Apro la tv. Pubblicità. Giovedì film. “Il cacciatore di nazisti”. Va andate a fc pagarvi… - mspagnoletto : RT @Focus_it: ?? Udo Gumpel. Il cacciatore di nazisti Su Storia in #Podcast - Focus_it : ?? Udo Gumpel. Il cacciatore di nazisti Su Storia in #Podcast -