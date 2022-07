“Hanno trovato altri resti”. Marmolada, si aggiorna il bilancio di vittime e dispersi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sulla Marmolada proseguono le ricerche dei dispersi tra gli escursionisti coinvolti nel cedimento di un seracco del ghiacciaio in Veneto. Le ricerche proseguono con i droni e nelle ultime ore sono stati individuati dei resti di altri escursionisti. L’ipotesi è che si tratti dei corpi di alpinisti appartenenti alla stessa cordata: è quanto riporta l’agenzia Ansa. Il ritrovamento dei resti, che al momento non è stato comunicato a quante persone sono riconducibili, porterà ad una riformulazione del numero dei dispersi. Le persone che al momento mancano all’appello sono cinque e sono tutti veneti. Anche nella mattinata di mercoledì 6 luglio quattro droni sono in volo sul ghiacciaio della Marmolada, sul luogo del disastro. Due droni del soccorso alpino veneto e ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sullaproseguono le ricerche deitra gli escursionisti coinvolti nel cedimento di un seracco del ghiacciaio in Veneto. Le ricerche proseguono con i droni e nelle ultime ore sono stati individuati deidiescursionisti. L’ipotesi è che si tratti dei corpi di alpinisti appartenenti alla stessa cordata: è quanto riporta l’agenzia Ansa. Il ritrovamento dei, che al momento non è stato comunicato a quante persone sono riconducibili, porterà ad una riformulazione del numero dei. Le persone che al momento mancano all’appello sono cinque e sono tutti veneti. Anche nella mattinata di mercoledì 6 luglio quattro droni sono in volo sul ghiacciaio della, sul luogo del disastro. Due droni del soccorso alpino veneto e ...

