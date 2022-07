Furto aggravato di acqua: denunciato un 30enne (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMontoro (Av) – I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno denunciato una trentenne del posto per Furto di acqua. All’esito di specifiche verifiche eseguite unitamente a personale della società erogatrice del servizio, hanno constatato che presso un’abitazione in uso alla predetta era stato artatamente effettuato un allaccio irregolare, bypassando il contatore e collegando l’impianto domestico direttamente alla rete pubblica dell’acqua potabile, eludendo così il pagamento delle bollette. Ultimati gli accertamenti del caso, la donna è stata quindi deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di “Furto aggravato”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMontoro (Av) – I Carabinieri della Stazione di Montoro hannouna trentenne del posto perdi. All’esito di specifiche verifiche eseguite unitamente a personale della società erogatrice del servizio, hanno constatato che presso un’abitazione in uso alla predetta era stato artatamente effettuato un allaccio irregolare, bypassando il contatore e collegando l’impianto domestico direttamente alla rete pubblica dell’potabile, eludendo così il pagamento delle bollette. Ultimati gli accertamenti del caso, la donna è stata quindi deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di “”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

