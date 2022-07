Europei di calcio femminile 2022 al via: azzurre in cerca di conferme nel torneo dei record (Di mercoledì 6 luglio 2022) di Giuseppe Berardi Al via la Uefa Women’s Euro con la Nazionale italiana di calcio femminile protagonista del torneo. Gli Europei femminili sono uno degli eventi più attesi del 2022 nel mondo dello sport: si parte con la gara inaugurale il 6 luglio all’Old Trafford di Manchester tra Inghilterra, padrone di casa, e l’Austria. Le azzurre sono inserite nel Gruppo D insieme a Francia, Belgio e Islanda. Il debutto della Nazionale italiana è fissato per il 10 luglio a Rotherham contro la Francia, squadra, quella transalpina, accreditata tra le favorite. C’è grande attesa per il debutto delle ragazze allenate da Milena Bertolini che punta a ripetere l’exploit dei Mondiali del 2019 e magari fare anche meglio per consolidarsi nell’élite del calcio femminile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) di Giuseppe Berardi Al via la Uefa Women’s Euro con la Nazionale italiana diprotagonista del. Glifemminili sono uno degli eventi più attesi delnel mondo dello sport: si parte con la gara inaugurale il 6 luglio all’Old Trafford di Manchester tra Inghilterra, padrone di casa, e l’Austria. Lesono inserite nel Gruppo D insieme a Francia, Belgio e Islanda. Il debutto della Nazionale italiana è fissato per il 10 luglio a Rotherham contro la Francia, squadra, quella transalpina, accreditata tra le favorite. C’è grande attesa per il debutto delle ragazze allenate da Milena Bertolini che punta a ripetere l’exploit dei Mondiali del 2019 e magari fare anche meglio per consolidarsi nell’élite del...

Pubblicità

ilfattoblog : Europei di calcio femminile 2022 al via: azzurre in cerca di conferme nel torneo dei record - cronachecampane : Europei di calcio femminile: un nutrizionista campano nello staff delle Azzurre #biologocampano #calcio - Eurosport_IT : Tutto sugli Europei femminili di calcio: forza ragazze, siamo con voi ?? #WEURO2022 | #Azzurre - _goldeagle_ : unica gioia di oggi sarà l'inizio degli europei di calcio femminile - Flipboard_IT : Europei di calcio femminile: le possibilità dell'Italia, le favorite e come seguirli in tv -