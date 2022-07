Europei 2022 di calcio femminile in diretta TV. Anche la squadra Rai è di sole donne, Sky non rinuncia ai suoi ‘talent’ (da Caressa a Costacurta) (Di mercoledì 6 luglio 2022) Europei 2022 di calcio femminile L’estate sportiva entra nel vivo con gli Europei di calcio femminile, la cui fase finale si svolge nel Regno Unito dal 6 al 31 luglio 2022. Riflettori sulla Nazionale Italiana allenata da Milena Bertolini, che farà il suo esordio domenica contro la Francia. L’intero torneo è garantito in diretta tv sulla Rai e su Sky. Europei 2022 di calcio femminile: la programmazione Rai 31 partite, tutte in diretta, dalla gara inaugurale fino alla finale, interviste e commenti quotidiani, spazi dedicati nei pre e nei post partita dell’Italia. La Rai seguirà tutta la manifestazione continentale, tra Rai 1 (la rete delle partite ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 6 luglio 2022)diL’estate sportiva entra nel vivo con glidi, la cui fase finale si svolge nel Regno Unito dal 6 al 31 luglio. Riflettori sulla Nazionale Italiana allenata da Milena Bertolini, che farà il suo esordio domenica contro la Francia. L’intero torneo è garantito intv sulla Rai e su Sky.di: la programmazione Rai 31 partite, tutte in, dalla gara inaugurale fino alla finale, interviste e commenti quotidiani, spazi dedicati nei pre e nei post partita dell’Italia. La Rai seguirà tutta la manifestazione continentale, tra Rai 1 (la rete delle partite ...

Pubblicità

SkyTG24 : Ladri d'acqua: rete idrica italiana tra scarsi investimenti e fondi europei non spesi - team_world : È iniziato LUGLIO. E LUGLIO significa solo una cosa: #HarryStyles in concerto IN ITALIA ???? Entriamo nel vivo del no… - rbonacina : L'11 luglio in 150 alla Marcia per la pace a Kiev: 'Siamo tutti ucraini, siamo tutti europei' | AgenSIR - zazoomblog : Fenomeno Furlani: salta 804 nel lungo agli Europei U18. E domani punta in... alto! - #Fenomeno #Furlani: #salta… - ilPostSport : RT @ilPostSport: Gli Europei femminili iniziano stasera in Inghilterra, con l'Italia possibile sorpresa, sei grandi favorite e tanta attesa… -