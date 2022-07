Dl Aiuti | D' Incà chiede rinvio seduta Camera alle 14**

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D', a nome del Governo ha chiesto ildegli argomenti all'ordine del giorno delladella, a partire dal decreto legge14. L'Assemblea dovrà ora pronunciarsi sulla richiesta.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il Superbonus blocca il dl aiuti, tutti per la fiducia tranne i 5s. Palazzo Chigi: 'Totale apertura al dialogo ma c… - RaphaelRaduzzi : I relatori di maggioranza del dl Aiuti son venuti a farci vedere l'emendamento che propongono su multe per over50 p… - marattin : È appena stato approvato il mio emendamento al DL Aiuti che rende più facile e meno burocratico rateizzare i debiti… - tatancawar : RT @Beatrix_B_E_A: Perché #ConteStaccaLaSpina ? Termovalorizzatore con il dl Aiuti da 15 mld, fine del superbonus, fine cashback … Solo pe… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? “Il #governo sul dl aiuti è disposto a fare un’apertura nei confronti del parlamento rinunciando alla fiducia, ma richiede c… -

Saltata dopo una giornata di trattative , oggi a Montecitorio si lavora per trovare una mediazione sul. Sul provvedimento, che prevede uno stanziamento di 23 miliardi di euro a sostegno di famiglie e imprese, pesano l'ostruzionismo dei 5 Stelle e 400 emendamenti. Il tentativo dell'esecutivo è ...Eppure la posizione del M5S , che ieri ha battuto i pugni in Aula durante la discussione sulper ottenere le modifiche richieste sul Superbonus , sembra essere quella di voler abbandonare la ...(Teleborsa) - Si è chiusa con un nulla di fatto la lunga giornata nell'Aula della Camera impegnata a discutere il decreto aiuti con la maggioranza che si divide (ancora una volta) sul superbonus. Una ...Ricatto grillino: non vogliono la fiducia. La Lega insofferente: "È inaccettabile" Da un lato i mal di pancia della Lega, dall'altro le coliche dei grilllin-contiani: basta che il premier Draghi si al ...