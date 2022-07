Crolla cornicione capannone | Aurelia chiusa - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

Ticinonline : Crolla un pezzo di cornicione in pieno centro città -

Ticinonline

La strada chiusa e l'intervento della municipale Chiuso un tratto dell'Aurelia per il crollo di una parte deldi un capannone non utlizzato della fabbrica Saint Gobain. Non ci sono stati dunque feriti, ma per mettere in sicurezza la zona, il tratto è stato interdetto al traffico. A regolare la ...All'alba di sabato mattina, intorno alle 4.30, si è staccato un pezzo didal tetto di un abitazione di corso Cavour nella zona compresa tra piazza Fracassini e la Torre del Moro. Sul posto si sono recati gli agenti della polizia locale, gli operai del Centro ... Crolla un pezzo di cornicione in pieno centro città Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Intonaco staccatosi dal soffitto del corridoio a due passi dell’ingresso del cimitero e pezzo di cornicione crollato sulle tombe: la situazione è così ormai da tempo nel primo campo. "Le cappelle sono ...