Conte non molla (per ora). Crisi di governo scongiurata Modifiche al Superbonus per accontentare i 5 Stelle (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un ultimatum. Questo ha consegnato Giuseppe Conte a Mario Draghi nell'incontro a Palazzo Chigi durato poco più di un'ora. Il leader del Movimento 5 Stelle ha chiesto al presidente del Consiglio una serie di garanzie su punti chiave dell'azione di governo, dal Superbonus 110%... Segui su affaritaliani.it

AlbertoAirola : Da un cittadino: 'Presidente Conte buonasera, cortesemente può chiedere pubblicamente a Franceschini e a Letta perc… - MatteoRichetti : Sta andando in scena in queste ore il più potente spot contro l’astensionismo: votando con i piedi o non andando a… - lucianonobili : 'Quelli che mi vogliono fuori dalla politica non si scandalizzano perché parlo all'estero, si arrabbiano perché par… - Marghe0855 : Ho letto le condizioni di Conte a Draghi, richieste sacrosante che dovrebbero essere avvallate da tutti gli italian… - therealmighe : Incontro #Draghi #Conte: quest’ultimo è stato portato da un taxi, da cui non è sceso nessuno però. #IncontroDraghiConte -