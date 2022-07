Atletica, Mondiali Eugene 2022: forfait di Kendricks, campione in carica nell’asta (Di mercoledì 6 luglio 2022) forfait eccellente per i Mondiali di Atletica leggera di Eugene (Stati Uniti) del prossimo 15-24 luglio. Non ci sarà il campione in carica del salto con l’asta Sam Kendricks, come riporta da ‘L’Equipe’. L’oro iridato a Londra 2017 e Doha 2019, oltre che bronzo ai Giochi del 2016, è ancora ai box per l’intervento chirurgico al menisco avuto a maggio. Un’altra tegola per Kendricks, che aveva già dovuto saltare l’Olimpiade di Tokyo per essere risultato positivo al Covid. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022)eccellente per idileggera di(Stati Uniti) del prossimo 15-24 luglio. Non ci sarà ilindel salto con l’asta Sam, come riporta da ‘L’Equipe’. L’oro iridato a Londra 2017 e Doha 2019, oltre che bronzo ai Giochi del 2016, è ancora ai box per l’intervento chirurgico al menisco avuto a maggio. Un’altra tegola per, che aveva già dovuto saltare l’Olimpiade di Tokyo per essere risultato positivo al Covid. SportFace.

Pubblicità

venti4ore : Atletica: Domani ultimo test per Larissa Iapichino prima dei Mondiali - CatelliRossella : Atletica: annullati per Covid Mondiali di mezza maratona in Cina - Sport - ANSA - Nicola89144151 : * tra il 15 e il 17/07 le partite tra straniere saranno proposte solo su Rai Play, causa Mondiali di Atletica a Eugene - OA_Sport : #ATLETICA In un'intervista alla Gazzetta dello Sport emergono alcuni particolari sull'attuale condizione di Jacobs… - OA_Sport : #ATLETICA Scopriamo i piazzamenti degli italiani nei ranking mondiali stagionali 2022: Vallortigara seconda, Tamber… -