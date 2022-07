Assessore Campidoglio, nessun rinvio concerto Maneskin (Di mercoledì 6 luglio 2022) "Non è all'esame alcuna ipotesi di rinvio del concerto dei Maneskin al Colosseo". Così l'Assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato a proposito delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) "Non è all'esame alcuna ipotesi dideldeial Colosseo". Così l'ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato a proposito delle ...

Assessore Campidoglio, nessun rinvio concerto Maneskin "Non è all'esame alcuna ipotesi di rinvio del concerto dei Maneskin al Colosseo". Così l'assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato a proposito delle richieste di un possibile rinvio dell'atteso concerto dei Maneskin. "Si adotteranno tutte le ... Ryder Cup 2023: Onorato, grande opportunità per Roma Lo ha detto l'assessore allo Sport, Turismo, Grandi Eventi e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, al convegno 'Italy Best Golf', dal titolo 'Sport & Travel', organizzato in Campidoglio e ... Agenzia ANSA Assessore Campidoglio, nessun rinvio concerto Maneskin (ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Non è all'esame alcuna ipotesi di rinvio del concerto dei Maneskin al Colosseo". Così l'assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato a ... Onorato: 'Ryder Cup grande opportunità, renderà più amara la rinuncia alle Olimpiadi' Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - “Credo che l’appuntamento della Ryder Cup renderà ancora più amara la rinuncia alle Olimpiadi del 2024. Avremmo unito ... "Non è all'esame alcuna ipotesi di rinvio del concerto dei Maneskin al Colosseo". Così l'ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato a proposito delle richieste di un possibile rinvio dell'atteso concerto dei Maneskin. "Si adotteranno tutte le ...Lo ha detto l'allo Sport, Turismo, Grandi Eventi e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, al convegno 'Italy Best Golf', dal titolo 'Sport & Travel', organizzato ine ... Assessore Campidoglio, nessun rinvio concerto Maneskin (ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Non è all'esame alcuna ipotesi di rinvio del concerto dei Maneskin al Colosseo". Così l'assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato a ...Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - “Credo che l’appuntamento della Ryder Cup renderà ancora più amara la rinuncia alle Olimpiadi del 2024. Avremmo unito ...