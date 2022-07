Al via il AI Forum 2022 su “Intelligenza artificiale e ripresa sostenibile” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il 19 luglio, presso il Centro Congressi Padova Fiere, torna finalmente in presenza l’AI Forum, l’appuntamento annuale per le imprese italiane con l’Intelligenza artificiale, dedicato quest’anno alla ripresa sostenibile. Ideato e promosso dall’Associazione Italiana per l’Intelligenza artificiale (AIxIA), il convegno rientra eccezionalmente per il 2022 nella rassegna di IEEE WCCI, il più grande evento tecnico al mondo sull’Intelligenza computazionale in programma dal 18 al 23 luglio a Padova. Perché partecipare all’AI Forum Punto di incontro tra mondo accademico e industria, l’AI Forum è una importante occasione per comprendere i fondamenti delle evoluzioni in atto ed essere capaci non solo di ... Leggi su fmag (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il 19 luglio, presso il Centro Congressi Padova Fiere, torna finalmente in presenza l’AI, l’appuntamento annuale per le imprese italiane con l’, dedicato quest’anno alla. Ideato e promosso dall’Associazione Italiana per l’(AIxIA), il convegno rientra eccezionalmente per ilnella rassegna di IEEE WCCI, il più grande evento tecnico al mondo sull’computazionale in programma dal 18 al 23 luglio a Padova. Perché partecipare all’AIPunto di incontro tra mondo accademico e industria, l’AIè una importante occasione per comprendere i fondamenti delle evoluzioni in atto ed essere capaci non solo di ...

