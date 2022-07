Vicino ad Amsterdam la terra torna alla gente per coltivare (Di martedì 5 luglio 2022) Benvenuti a Oosterwolde, uno spazio verde di 43 chilometri quadrati Vicino ad Amsterdam, dove gli amministratori hanno deciso di "restituire la terra agli abitanti" e di lasciarli liberi anche di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 luglio 2022) Benvenuti a Oosterwolde, uno spazio verde di 43 chilometri quadratiad, dove gli amministratori hanno deciso di "restituire laagli abitanti" e di lasciarli liberi anche di ...

Pubblicità

Alfredoloris92 : I soldi non fanno la felicità.. Tanti soldi fanno la felicità. Nel 2022 ci sono lavori che ti consentono di gestir… - SarahWeissRed : @sca_loredana io sto più a nord, vicino ad Haarlem e a 30 kilometri da Amsterdam. Non è facile trovare chi ami il m… - texpatnj : I miei amici ad Amsterdam/vicino. Un donatore di reni del Texas (amico di una amica) ha bisogno di alloggio e soste… - massidanu : @M49liberorso Si ma come Amsterdam, non in strada nei parchi o vicino alle famiglie scuole asili, pena arresto imme… - maxper63 : @huchukato Cazzarola io sono ad Amsterdam! Era pure vicino… speriamo ne organizzino altre…???? -