(Di martedì 5 luglio 2022) La procuratrice generale che investiga su morti, abusi e violenze in guerra dice: «Ricevo 300 denunce al giorno». Sono 5 mila i bambini ucraini deportati

Corriere della Sera

Parola di Irina, la 43enne procuratrice dello Stato che da fine marzo dedica tutta se ... "Come procuratore posso soltanto dire che attendiamo gli esiti dell'inchiesta, speriamo con'aiuto ..."La tragedia di Kremenchuk non è solo un crimine di guerra, è un crimine contro'umanità", ha commentato il procuratore generale dell', Iryna, dopo'ispezione. I russi hanno ... Venediktova: «L’Ucraina dopo tutti questi crimini non si piegherà mai»