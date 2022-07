Ultime Notizie – Giorgetti: “Fase di grande incertezza, settore delle assicurazioni ha grande responsabilità” (Di martedì 5 luglio 2022) “Siamo in un momento storico molto particolare di crisi, un momento di incertezza che travaglia imprese e famiglie e quindi il mondo delle assicurazioni lo dice la parola stessa ha una grandissima responsabilità in questo momento: cercare di restituire garanzie e certezze a famiglie e imprese disorientate”. Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti che è intervenuto all’Assemblea dell’Ania. “So perfettamente anche io – sottolinea il ministro – che le condizioni di contesto creano preoccupazioni e rischi anche alle assicurazioni però la responsabilità che vi compete è, insieme agli altri componenti del paese, di fare uno sforzo comune di gestire al meglio questa Fase di grave incertezza che grava in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022) “Siamo in un momento storico molto particolare di crisi, un momento diche travaglia imprese e famiglie e quindi il mondolo dice la parola stessa ha una grandissimain questo momento: cercare di restituire garanzie e certezze a famiglie e imprese disorientate”. Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Giancarloche è intervenuto all’Assemblea dell’Ania. “So perfettamente anche io – sottolinea il ministro – che le condizioni di contesto creano preoccupazioni e rischi anche alleperò lache vi compete è, insieme agli altri componenti del paese, di fare uno sforzo comune di gestire al meglio questadi graveche grava in ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore si sono registrati 71.947 casi positivi. Le vittime sono 57 (ieri 63). Tasso di po… - sole24ore : ?? È stata annunciata per la giornata di oggi la firma dei protocolli per l’adesione di #Finlandia e #Svezia all'All… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - CorriereCitta : Roma, furti sospetti all’Ospedale Pertini: spariti 5 computer con dati sensibili - CorriereCitta : Vedono la polizia e scappano, poi ‘volano’ per la scalinata: si schiantano e con l’auto entrano in un negozio -