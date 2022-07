(Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – L’schiera gli. Le forze armate di Kiev, come documenta unrealizzato nella zona di Zaporizhia, utilizzano i nuoviinviati dagli Stati Uniti. L’(High Mobility Artillery Rocket System) è un sistema a ruote più leggero, installato su camion, in grado di sparare grandi quantità di munizioni. Il sistema è in grado di lanciare razzi con una gittata di circa 80 chilometri, consentendo quindi di colpire a distanza e in condizioni di maggiori sicurezza per chi utilizza il dispositivo. L'articolo proviene da Italia Sera.

Nelle aree conquistate la Russia ha già iniziato l'opera di omologazione alla Grande Madre. Lingua, toponomastica, scuola, passaporti, welfare. Obiettivo: asservire gli adulti renitenti e plasmare i g ...