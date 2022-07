Traffico Roma del 05-07-2022 ore 15:30 (Di martedì 5 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma veri trovati in studio Tiziana remondi poco il Traffico sulla principale rete viaria della capitale possibili difficoltà fino alle 17 per una manifestazione in via Molise nei pressi del ministero dello sviluppo economico e dopo l’incendio di ieri al Trionfale nel Parco del pineto oggi è ancora Fermi collegamenti ferroviari della zona e di quelle circostanti non ci sono corse tra le stazioni San Pietro e di Vigna Clara è sempre per un incendio è chiusa via Palos nei pressi di via Cristoforo Colombo mentre nel Rione Monti resta chiusa via Giovanni Lanza all’altezza di via in Selci per un intervento urgente dell’acea ricordiamo che per lavori fino alle 5 agosto è chiusa via Ardeatina tra via di Tor Pagnotta e raccordo anulare nelle due direzioni inevitabili ripercussioni per il ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondi poco ilsulla principale rete viaria della capitale possibili difficoltà fino alle 17 per una manifestazione in via Molise nei pressi del ministero dello sviluppo economico e dopo l’incendio di ieri al Trionfale nel Parco del pineto oggi è ancora Fermi collegamenti ferroviari della zona e di quelle circostanti non ci sono corse tra le stazioni San Pietro e di Vigna Clara è sempre per un incendio è chiusa via Palos nei pressi di via Cristoforo Colombo mentre nel Rione Monti resta chiusa via Giovanni Lanza all’altezza di via in Selci per un intervento urgente dell’acea ricordiamo che per lavori fino alle 5 agosto è chiusa via Ardeatina tra via di Tor Pagnotta e raccordo anulare nelle due direzioni inevitabili ripercussioni per il ...

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via di Casal Morena, a via Manfredonia e a via Taranto. - Irenefisco : @lafedecorsi Cercati una casa vicina al posto di lavoro e se possibile vicino a un parco (o a almeno una delle due)… - MassimoChiaram7 : RT @LuceverdeRoma: ?? #treni - Linea AV Roma - Napoli, traffico SOSPESO ? tra Roma Prenestina e Salone per la segnalazione di un incendio ?… - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico intenso a via di Malafede, tra la Via del Mare e la Cristoforo Colombo - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico intenso a Corso Trieste, tra via di Santa Costanza e via Nomentana -