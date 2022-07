Torino, si sposa in fin di vita ma trapianto di cuore lo salva (Di martedì 5 luglio 2022) Si è spostato in fin di vita, nel reparto di terapia intensiva della cardiochirurgia dell'ospedale Molinette di Torino: era l'ultimo desiderio di un uomo di 47 anni colpito da infarto. Inaspettatamente però, proprio durante la cerimonia, mentre era intubato, è arrivato un cuore compatibile per il trapianto. L'uomo è stato sottoposto con successo all'intervento nella notte stessa. Il 47enne era stato ricoverato nel mese di giugno in un ospedale della provincia di Cuneo per un infarto al ventricolo sinistro. Le condizioni cliniche erano poi peggiorate, rendendo necessario l'impianto di un sistema di assistenza circolatoria meccanica (Ecmo). Inizialmente la strategia funzionava, ma poi sono subentrate problematiche che hanno imposto urgentemente un cuore nuovo. Così è stato inserito nelle liste per un ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 5 luglio 2022) Si è spostato in fin di, nel reparto di terapia intensiva della cardiochirurgia dell'ospedale Molinette di: era l'ultimo desiderio di un uomo di 47 anni colpito da infarto. Inaspettatamente però, proprio durante la cerimonia, mentre era intubato, è arrivato uncompatibile per il. L'uomo è stato sottoposto con successo all'intervento nella notte stessa. Il 47enne era stato ricoverato nel mese di giugno in un ospedale della provincia di Cuneo per un infarto al ventricolo sinistro. Le condizioni cliniche erano poi peggiorate, rendendo necessario l'impianto di un sistema di assistenza circolatoria meccanica (Ecmo). Inizialmente la strategia funzionava, ma poi sono subentrate problematiche che hanno imposto urgentemente unnuovo. Così è stato inserito nelle liste per un ...

