Tony Khan: “Sono disponibile a lavorare per uno show congiunto tra AEW e WWE” (Di martedì 5 luglio 2022) Lo scorso 26 giugno è andato in scena Forbidden Door, evento nato dalla collaborazione tra AEW e NJPW che ha visto la partecipazione di wrestler provenienti da entrambe le federazioni. Lo show ha riscosso un ottimo successo e la sensazione è che Forbidden Door possa diventare un appuntamento su base annuale. C’è, però, un’altra “porta proibita” la cui apertura avrebbe una portata storica clamorosa, ossia quella tra AEW e WWE. Al momento una vera e propria collaborazione tra le due Compagnie resta confinata nell’ambito delle fantasie, ma nel mondo del wrestling non si può dare nulla per scontato. Tony Khan apre ad una collaborazione Il Presidente AEW Tony Khan, parlando ai microfoni di “Masked Man show”, ha parlato di una possibile eventuale collaborazione con la WWE, sulla ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 5 luglio 2022) Lo scorso 26 giugno è andato in scena Forbidden Door, evento nato dalla collaborazione tra AEW e NJPW che ha visto la partecipazione di wrestler provenienti da entrambe le federazioni. Loha riscosso un ottimo successo e la sensazione è che Forbidden Door possa diventare un appuntamento su base annuale. C’è, però, un’altra “porta proibita” la cui apertura avrebbe una portata storica clamorosa, ossia quella tra AEW e WWE. Al momento una vera e propria collaborazione tra le due Compagnie resta confinata nell’ambito delle fantasie, ma nel mondo del wrestling non si può dare nulla per scontato.apre ad una collaborazione Il Presidente AEW, parlando ai microfoni di “Masked Man”, ha parlato di una possibile eventuale collaborazione con la WWE, sulla ...

