TECHETECHETÈ SPECIALE CARRÀ: “GLI ALTRI LA RICORDANO, NOI LA FACCIAMO RIVIVERE” (Di martedì 5 luglio 2022) In occasione del primo anniversario dalla sua scomparsa, TECHETECHETÈ rende omaggio alla grande Raffaella CARRÀ con una puntata SPECIALE intitolata “Raffaella, amore mio”, realizzata da Salvo Guercio, autore e amico di Raffaella, in onda martedì 5 luglio alle 20.30 su Rai1. Un filo narrativo che si snoda tra emozione e spettacolo racconterà, attraverso materiali di repertorio rari e ricercati, la vita e la carriera di una delle donne simbolo della contemporaneità, il suo aspetto pubblico di diva e quello privato di donna. Alle straordinarie performance sulla scena dell’icona CARRÀ si alterneranno momenti in cui Raffaella si racconta in prima persona, rivelandosi una donna semplice e ironica, con i piedi ben piantati per terra nonostante la sua levatura di “vedette” internazionale. La vedremo cantare in tutte le ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 5 luglio 2022) In occasione del primo anniversario dalla sua scomparsa,rende omaggio alla grande Raffaellacon una puntataintitolata “Raffaella, amore mio”, realizzata da Salvo Guercio, autore e amico di Raffaella, in onda martedì 5 luglio alle 20.30 su Rai1. Un filo narrativo che si snoda tra emozione e spettacolo racconterà, attraverso materiali di repertorio rari e ricercati, la vita e la carriera di una delle donne simbolo della contemporaneità, il suo aspetto pubblico di diva e quello privato di donna. Alle straordinarie performance sulla scena dell’iconasi alterneranno momenti in cui Raffaella si racconta in prima persona, rivelandosi una donna semplice e ironica, con i piedi ben piantati per terra nonostante la sua levatura di “vedette” internazionale. La vedremo cantare in tutte le ...

Pubblicità

_Techetechete : Gli altri la ricordano, ma noi ve la facciamo rivivere e ve la mostriamo come non l’avete mai vista (immagini rare… - Raiofficialnews : Il profilo pubblico di diva e quello privato di donna: un ritratto, tra emozione e spettacolo, della signora della… - supercicciolo : RT @_Techetechete: Gli altri la ricordano, ma noi ve la facciamo rivivere e ve la mostriamo come non l’avete mai vista (immagini rare del 1… - Rossaliena : RT @_Techetechete: Gli altri la ricordano, ma noi ve la facciamo rivivere e ve la mostriamo come non l’avete mai vista (immagini rare del 1… - bubinoblog : TECHETECHETÈ SPECIALE CARRÀ: 'GLI ALTRI LA RICORDANO, NOI LA FACCIAMO RIVIVERE' -

Ascolti tv ieri: Pretty Woman immortale, Zelig arranca, Report tiepido Rai Uno: Speciale Tg1 ha raccolto 1.275.000 utenti (16.2%). Rai Uno: Estate in Diretta ha raccolto 1.630.000 spettatori (20.3%). Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.133.000 spettatori (18.2%). ... Raffaella Carrà, il 5 luglio di un anno fa moriva la grande artista: la Rai cambia i palinsesti per celebrarla ... dal Principe Filippo a Jean - Paul Belmondo: chi ci ha lasciato nel 2021 SANTA SUBITO La Rai, dopo il rapido omaggio a Carrà durante lo scorso Eurovision Song Contest e il ricco speciale del TG1 la ... Rai Uno:Tg1 ha raccolto 1.275.000 utenti (16.2%). Rai Uno: Estate in Diretta ha raccolto 1.630.000 spettatori (20.3%). Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.133.000 spettatori (18.2%). ...... dal Principe Filippo a Jean - Paul Belmondo: chi ci ha lasciato nel 2021 SANTA SUBITO La Rai, dopo il rapido omaggio a Carrà durante lo scorso Eurovision Song Contest e il riccodel TG1 la ...