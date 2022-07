(Di martedì 5 luglio 2022) Ancora rumors sulla separazione trae Gerard. La cantante e il difensore si sono detti addio dopo 12 anni insieme e due figli, Milan e Sasha, rispettivamente di 9 e 6 anni. Non sono mai ...

Pubblicità

andreastoolbox : Shakira, colpo di scena sul suo divorzio: ecco quante volte la tradiva Piqué - leggoit : #Shakira, colpo di scena sul suo divorzio: ecco quante volte la tradiva Piqué -

leggo.it

Conosce benee la rabbia e il risentimento che prova nei suoi confronti'. Secondo alcuni pettegolezzi, oltre alle corna,e Piqué sarebbero arrivati ai ferri corti anche per questioni ...avrebbe quindi raccolto diverse prove e documenti che attesterebbero le ripetute infedeltà di Piqué. Materiale che la 45enne vorrebbe utilizzare in Tribunale. In questo periodo, infatti, ... Shakira, colpo di scena sul suo divorzio: ecco quante volte la tradiva Piqué Ancora rumors sulla separazione tra Shakira e Gerard Piqué. La cantante e il difensore si sono detti addio dopo 12 anni insieme e due figli, Milan ...Emergono nuovi gossip e indiscrezioni sulla chiacchierata rottura tra la popstar colombiana e il calciatore del Barcellona ...