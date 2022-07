Rtl 102.5 media partner dell’Arena Opera Festival 2022 (Di martedì 5 luglio 2022) VERONA – Rtl 102.5 è media partner dell’Arena Opera Festival 2022. Fino al 4 settembre andranno in scena, nella cornice spettacolare dell’Arena di Verona, cinque magnifiche opere: Aida, Carmen, Nabucco, La Traviata e Turandot. Inoltre sono in programma tre imperdibili serate-evento: “Carmina Burana”, “Placido Domingo in Verdi Opera Night” e “Roberto Bolle and Friends”. RTL 102.5 regalerà agli ascoltatori i biglietti per le opere del Festival Lirico in cartellone e, fino al 21 luglio, anche la possibilità di aggiudicarsi un’esperienza unica, per due persone, all’Arena di Verona: partecipare ad una cena stellata sull’ala dell’Arena e godersi uno degli spettacoli seduti in prima fila. Per partecipare basta collegarsi a ... Leggi su lopinionista (Di martedì 5 luglio 2022) VERONA – Rtl 102.5 è. Fino al 4 settembre andranno in scena, nella cornice spettacolaredi Verona, cinque magnifiche opere: Aida, Carmen, Nabucco, La Traviata e Turandot. Inoltre sono in programma tre imperdibili serate-evento: “Carmina Burana”, “Placido Domingo in VerdiNight” e “Roberto Bolle and Friends”. RTL 102.5 regalerà agli ascoltatori i biglietti per le opere delLirico in cartellone e, fino al 21 luglio, anche la possibilità di aggiudicarsi un’esperienza unica, per due persone, all’Arena di Verona: partecipare ad una cena stellata sull’alae godersi uno degli spettacoli seduti in prima fila. Per partecipare basta collegarsi a ...

