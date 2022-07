Raffaella Carrà e quel flirt hot con Alberto Sordi | “Mi sfiorava i seni”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 luglio 2022) Ricordi, annedoti, rivelazioni clamorose e qualche segreto svelato nel corso del tempo su Raffella. Si parte con i successi professionali e il suo successo come showgirl. “Adoro il Tuca tuca e ha una storia incredibile. Lo ballai con Enzo Paolo Turci e fu considerato troppo trasgressivo così lo cancellarono dalla televisione. La Rai me lo censurò dopo una puntata, malgrado fosse in cima alle classifiche dei 45 giri. C’erache veniva da me e Gianni a giocare con il baracchino. Imitava se stesso, in incognito, e i radioamatori dicevano: ‘So’ mejo io a fa’ la voce de!’. Una sera a cena, e c’era pure la Zanicchi, lui mi fa: ‘Vengo da te a Canzonissima, ma solo se possiamo ballarela cosa’. Non potevano dire di no a. Fu memorabile: mi ...