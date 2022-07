PSG, Al Khelaifi accoglie Galtier: «Orgogliosi di iniziare un nuovo capitolo con un tecnico francese» (Di martedì 5 luglio 2022) Nasser Al Khelaifi accoglie Christophe Galtier come nuovo tecnico del PSG: le dichiarazioni del presidente del club Nasser Al Khelaifi accoge Galtier al PSG. Le dichiarazioni ai canai ufficiali del club parigino. LE PAROLE – «Siamo molto felici di dare il benvenuto a Christophe nella famiglia del Paris Saint-Germain. Il suo viaggio è ammirevole. Ha avuto successo in tutti i club in cui è andato. Il suo successo si basa su una personalità eccezionale che gli permette di ottenere il meglio dai suoi giocatori e dalle sue squadre in uno stato d’animo risolutamente rivolto al collettivo. Siamo Orgogliosi di avere un allenatore francese e non vediamo l’ora di iniziare il prossimo capitolo della ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022) Nasser AlChristophecomedel PSG: le dichiarazioni del presidente del club Nasser Alaccogeal PSG. Le dichiarazioni ai canai ufficiali del club parigino. LE PAROLE – «Siamo molto felici di dare il benvenuto a Christophe nella famiglia del Paris Saint-Germain. Il suo viaggio è ammirevole. Ha avuto successo in tutti i club in cui è andato. Il suo successo si basa su una personalità eccezionale che gli permette di ottenere il meglio dai suoi giocatori e dalle sue squadre in uno stato d’animo risolutamente rivolto al collettivo. Siamodi avere un allenatoree non vediamo l’ora diil prossimodella ...

