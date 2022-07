Pronostici rispettati?

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 5 luglio 2022) Venerdì notte si è svolto Against All Odds, dopo nemmeno 2 settimane da Slammiversary. Ci sono state varie rivincite ed esiti diversi da quelli che ci si aspettava. Ciò che invece è stato come doveva essere, è il main event, in cui ormai è diventata un’abitudine vedere Josh Alexander alzare la cintura al cielo. Con Joe Doering è stato un gran match, sopra le mie aspettative, ma la vittoria non è mai stata veramente in dubbio. Mi aspettavo dopo il match un attacco al campione ad opera di Deaner o di Eric Young, invece il capostipite dei Violent By Design non si fa vedere ancora. Tempo di pensare ad un nuovo sfidante per Josh Alexander. Con questa carenza di lottatori da main event, sono proprio curioso di sapere di chi sarà volta. L’altro match dall’esito prevedibile è stata quella per la cintura femminile, mantenuta da Jordynne Grace contro Tasha Steelz. Non è stato un brutto ...