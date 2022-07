Pnrr, Farina (Ania): “Riforme indispensabili” (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Per l’attuazione delle Riforme contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è necessario “liberare il sistema produttivo dal groviglio di inadeguatezze e vincoli”. Lo ha detto Maria Bianca Farina, presidente dell’Ania, nel corso della sua relazione all’assemblea annuale dell’associazione. “Il Pnrr ha permesso di delineare importanti interventi e Riforme volti a favorire – ha ricordato – lo sviluppo economico, la competitività e la resilienza”. Le Riforme, ha quindi ribadito la presidente Farina, “sono indispensabili, da troppo tempo attese e che, proprio per questo, occorre adesso realizzare in tempi rapidi, superando le divisioni e gli interessi particolari”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Per l’attuazione dellecontenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è necessario “liberare il sistema produttivo dal groviglio di inadeguatezze e vincoli”. Lo ha detto Maria Bianca, presidente dell’, nel corso della sua relazione all’assemblea annuale dell’associazione. “Ilha permesso di delineare importanti interventi evolti a favorire – ha ricordato – lo sviluppo economico, la competitività e la resilienza”. Le, ha quindi ribadito la presidente, “sono, da troppo tempo attese e che, proprio per questo, occorre adesso realizzare in tempi rapidi, superando le divisioni e gli interessi particolari”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

fisco24_info : Pnrr, Farina (Ania): 'Riforme indispensabili': (Adnkronos) - Per l'attuazione delle riforme contenute nel Piano Naz… - TV7Benevento : Pnrr, Farina (Ania): 'Riforme indispensabili' - - Affaritaliani : Farina: 'Ania vuole investire in complementarità con il Pnrr' - SAIEfiera : RT @aniaufficiale: Farina: Fondamentale realizzare in tempi rapidi le riforme previste dal #PNRR per lo sviluppo economico, la competitivit… - smdmitalia : RT @aniaufficiale: Farina: Sul #welfare vogliamo investire in complementarità con il #PNRR e favorire la diffusione della #previdenzacomple… -