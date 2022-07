(Di martedì 5 luglio 2022) Un grave incidente nella notte tra il 4 e il 5 luglio ahato ladi due persone,, rispettivamente di 67 e 26 anni e, al momento, lerità stanno valutando l’di un. Il violento urto è avvenuto in via Romana tra un suv che proveniva da Pescia e una Fiat Punto che viaggiava in direzione opposta. A bordo delleerano presenti altre persone: sull’utilitaria il 26enne insieme ai genitori, sul suv invece altri tre tra cui una donna di 63 anni e una bambina di 12. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del comando diche hanno provveduto ad estrarre le vittime dalle vetture e affidarle al personale del 118. Per due di ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Pistoia, frontale tra due auto provoca la morte di padre e figlio. “Ipotesi di omicidio-suicidio” - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Frontale tra auto a Pescia (Pistoia), morti padre e figlio: ipotesi omicidio-suicidio #pistoia #pescia - MediasetTgcom24 : Frontale tra auto a Pescia (Pistoia), morti padre e figlio: ipotesi omicidio-suicidio #pistoia #pescia - infoitinterno : Tragico frontale vicino Pistoia, morti padre e figlio: avevano 67 e 26 anni - News24_it : Padre e figlio muoiono in uno scontro frontale fra auto - LA NAZIONE -

... secondo quanto riferito da 'La Repubblica', quanto accaduto alle porte di Pescia, in provincia di, potrebbe essere stato un omicidio - suicidio . Lo scontro. La prima ricostruzione ...E invece dietro lo scontro che nella tarda serata di lunedì a Pescia, in provincia di, è ... Gli accertamenti Lo scontroè stato tremendo e per il 67enne e per il figlio non c'è stato ...Padre e figlio morti nello scontro tra due auto. Quello che era sembrato un normale, tragico incidente ora potrebbe essere valutato in tutt'altro modo: c'è infatti l'ipotesi di un omicidio-suicidio, c ...Lo scontro frontale tra due automobili avvenuto a Pescia nella serata di lunedì potrebbe essere stato un omicidio-suicidio: la drammatica ipotesi.