(Di martedì 5 luglio 2022) Nervi tesi indurante la riunione dei capigruppo per trovare una quadra sul dl aiuti in vista del voto: M5s non vuole la

Pubblicità

elio_vito : Ricordo che quando qualche settimana fa il centrodestra chiese al governo di non mettere la fiducia sulla delega fi… - ZenatiDavide : Decreto Aiuti, il M5s: “Non faremo sgambetti”. L’ipotesi astensione sull’inceneritore di Roma. Il governo pronto a… - MariSolombrino : @sfnnicita @Ro_Berta_42 Il libraio di fiducia (lo dico, Ubik) mi fa una tessera e ogni tot di spesa ho uno sconto,… - Paola7460 : RT @PapaParole: Alla luce dell'esperienza dei S.Pietro e Paolo, ognuno può domandarsi: nelle #difficoltà e prove mi scoraggio, oppure impar… - EnricoEnrico197 : RT @ARIZONA49: Questo dimostra che parlano x fiducia, solo x aver letto qualche report, fogli illustrativi, linee guida delle case farmaceu… -

ilGiornale.it

E se è l'Uomo in Nero in persona a dircelo, forse un po' didovremmo averla. Ma dopotutto ...dell'azione che rimetterà in carreggiata l'androide che altro non desiderava che ricongiungersi...Pur riconoscendo contestualmente che toccaBce decidere il da farsi riguardo all'Italia, Rutte ha aggiunto di averenella capacità del presidente del Consiglio Mario Draghi di gestire la ... "No alla fiducia". il M5S spacca ancora la maggioranza “Sono pronto a dimostrare la mia totale estraneità alle accuse ipotizzate dalla Procura anche davanti alla Corte d’appello, così come è già avvenuto davanti al Tribunale del Riesame, alla Cassazione e ...Il direttivo del Pd di Manciano comunica che nella serata di ieri, lunedì 4 luglio, Alessandro Giomarelli è stato eletto segretario ...