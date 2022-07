Napoli, Deulofeu in stand-by: è in ritiro con l'Udinese ma Spalletti lo vuole, cosa manca per il trasferimento (Di martedì 5 luglio 2022) I primi due acquisti, immediati per sostituire Ghoulam e Insigne, il Napoli li ha già ufficializzati. Sono Olivera e Kvaratskhelia, con... Leggi su calciomercato (Di martedì 5 luglio 2022) I primi due acquisti, immediati per sostituire Ghoulam e Insigne, illi ha già ufficializzati. Sono Olivera e Kvaratskhelia, con...

Pubblicità

cmdotcom : #Napoli, #Deulofeu in stand-by: è in ritiro con l'#Udinese ma #Spalletti lo vuole, cosa manca per il trasferimento… - DFRnews : Il #Napoli dopo la cessione di #Ounas punterà tutto su #Deulofeu. Sarà lui quindi il sostituto di #Insigne. Pareri? - tuttonapoli : Sky - Deulofeu al Napoli, non c'è accordo totale tra le parti: la situazione - sportli26181512 : Napoli, Deulofeu in stand-by: è in ritiro con l'Udinese ma Spalletti lo vuole, cosa manca per il trasferimento: I p… - sportli26181512 : Napoli, serve spazio per Deulofeu: ecco chi partirà: Il Napoli e un mercato al momento in stand-by: la squadra di S… -