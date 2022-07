Mosca, alcune armi occidentali in Ucraina vendute a mercato nero (Di martedì 5 luglio 2022) Il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, ha affermato che alcune delle armi che l'Occidente sta inviando all'Ucraina stanno finendo sul mercato nero. Lo riporta il Guardian. Shoigu ha affermato ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 luglio 2022) Il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, ha affermato chedelleche l'Occidente sta inviando all'stanno finendo sul. Lo riporta il Guardian. Shoigu ha affermato ...

Pubblicità

ale_dibattista : Alcune considerazioni da Mosca su gas, sanzioni e strategia occidentale - Loden_Mcjohn : Ho distrutto una colonia di Insetti onnivori. Purtroppo alcune uova mi sono cadute in un occhio, sarò la nuova Mosca - MarcoDei3 : @schumacher_jorg Ho visitato alcune località turistiche e per fortuna il turismo, di stranieri in particolare, già… - ElonMusk4ever : @madforfree Gli Usa sono sull'orlo della bancarotta. Occhio. Se alcune iniziative di Mosca vanmo in porto, faranno… - PinnaPinn : Alcune considerazioni da Mosca su gas, sanzioni e strategia occidentale ... -