“Italia e Turchia sono partner | amici | alleati in sostegno dell’Ucraina” Fra Draghi ed Erdogan ‘scoppia la pace’

(Di martedì 5 luglio 2022) Per quanti spesso rimangono impressionati rispetto agli improperi o, addirittura, alle minacce a volte espresse da potenti leader, è bene consigliare loro grande serenità perché la politica, e poi la diplomazia, altro nonche ‘strumenti di lavoro’ che, al pari di altre situazioni quotidiane che noi tutti viviamo, che sia nello studio, nel lavoro, o all’interno di di un ‘menage’.: quando, a ragione, il premierdiede del ‘bulletto’ al presidente turcoDunque, se spingessimo il tasto rewind rispetto ai rapporti fra l’e la, senza allontanarci tanto, come non ricordare il ‘duro’ battibecco’ che contrappose il nostro premier al presidente turco? L’occasione fu data dal grande gesto di maleducazione (questo va riconosciuto), ...

Il premier italiano e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan hanno firmato alcuni protocolli d'intesa tra. Annunciando un piano per sbloccare l'export di grano dai porti ucraini. Ecco cosa hanno detto in conferenza stampa ad ...sono unite nella condanna dell'invasione russa dell'Ucraina e nel sostegno a Kiev. Allo stesso tempo siamo in prima linea nel cercare una soluzione negoziale che fermi le ostilità e ...Mario Draghi è ad Ankara per il terzo vertice tra Italia e Turchia, a 10 anni dall'ultimo bilaterale di Roma del maggio 2012. Il presidente del Consiglio sta parlando con il presidente turco Recep ...Il premier Mario Draghi ha tenuto una conferenza stampa ad Ankara insieme al leader turco Recep Tayyip Erdogan, ribadendo l’alleanza tra i due Paesi.