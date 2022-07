Inter, dalla Germania spunta Akanji (Di martedì 5 luglio 2022) E cinque. Ieri, infatti, è stato il giorno di Bellanova , il quinto innesto Interista dopo Lukaku, Onana, Mkhitaryan e Asslani. L'esterno ha svolto le visite mediche e nel pomeriggio, nella sede ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 5 luglio 2022) E cinque. Ieri, infatti, è stato il giorno di Bellanova , il quinto innestoista dopo Lukaku, Onana, Mkhitaryan e Asslani. L'esterno ha svolto le visite mediche e nel pomeriggio, nella sede ...

Pubblicità

sportli26181512 : #Inter, dalla Germania spunta Akanji: Ai nerazzurri è stato proposto il centrale del Borussia Dortmund che ha il co… - ABalestrieri : RT @mirkonicolino: (#DiMarzio - #SkySport) Non ci sono sviluppi concreti per #Dybala, svincolato dalla #Juventus. L'#Inter lo ha messo in s… - Rosario11445823 : @antoniomarchi23 @buccinoalex Da quando seguo l'Inter e il calciomercato, sia Pedullà che di Marzio ne hanno dette… - Bianca34874951 : RT @FcInterNewsit: Palombo e il periodo all'Inter: 'Quattro mesi non voluti da me, non sarei mai voluto andare via dalla Samp' https://t.co… - acdicerbo : RT @mirkonicolino: (#DiMarzio - #SkySport) Non ci sono sviluppi concreti per #Dybala, svincolato dalla #Juventus. L'#Inter lo ha messo in s… -