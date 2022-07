(Di martedì 5 luglio 2022) AGI -. E' il giorno di chi si credeva disperso e invece era soltanto altrove e di chi protestapensa che si possa fare di più per cercare le persone amate, ancora sotto alla Marmolada ferita. Il piazzale vuoto delle auto Le ricerche dei carabinieri cancellano una delle immagini finora più potenti di questa storia: le quattro auto parcheggiate vicino allache si pensava potessero appartenere a escursionisti coinvolti nel crollo. Invece dai 13 non pervenuti di ieri si scende a 5, tutti italiani e, nell'orrore di questi giorni, è la prima buona notizia. Alcuni dei riemersi, viene spiegato,stranieri “che non siresi conto della gravità della situazione e si sono fatti vivi solo poi coi loro consolati, altri invece sono stati rintracciati ...

AGI -. E' il giorno di chi si credeva disperso e invece era soltanto altrove e di chi protesta perché pensa che si possa fare di più per cercare le persone amate, ancora sotto alla ...Al conto dei "" della Marmolada oggi si aggiunge come vittima Liliana Bertoldi, 54 anni, commerciante ambulante di Levico (Trento); resta in ballo l'identità di un morto, ancora non ... I sommersi e i salvati (perché non c'erano) dalla valanga di ghiaccio Scende da 13 a 5 il numero dei dispersi della slavina sulla Marmolada. Intanto scoppia la rabbia di alcuni dei parenti che chiedono ricerche più efficaci ...E tutto il massiccio è diventato off limits, con la decisione del comune di Canazei di rinforzare le misure contro i curiosi che numerosi si avvicinano al passo Fedaia.