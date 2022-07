I 4 vincitori della medaglia Fields, il più importante riconoscimento della matematica (Di martedì 5 luglio 2022) L’Unione matematica internazionale ha assegnato il suo più alto riconoscimento a Hugo Duminil-Copin, June Huh, James Maynard e all’ucraina Maryna Viazovska Leggi su wired (Di martedì 5 luglio 2022) L’Unioneinternazionale ha assegnato il suo più altoa Hugo Duminil-Copin, June Huh, James Maynard e all’ucraina Maryna Viazovska

Pubblicità

unaCrawleyacaso : RT @TwBeautiful: #tweetdelgiorno @unaCrawleyacaso @Raffy1380 @nouv84 @davided ai vincitori, un badge della Forrester per spettegolare in tu… - TwBeautiful : #tweetdelgiorno @unaCrawleyacaso @Raffy1380 @nouv84 @davided ai vincitori, un badge della Forrester per spettegolar… - sportli26181512 : Mercato NBA, vincitori e perdenti (finora) della free agency 2022: Dopo i primi giorni di mercato NBA è già tempo d… - ItaliaStartUp_ : Medaglie Fields, ecco i quattro “Nobel della matematica” 2022 - andreastoolbox : Medaglia Fields 2022, ecco i quattro “Nobel della matematica” | Wired Italia -