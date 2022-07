Fiamme in ristorante, tre operai gravemente ustionati (Di martedì 5 luglio 2022) Tre operai sono rimasti gravemente feriti a Mondragone (Caserta) in un incendio avvenuto nel ristorante, non ancora aperto al pubblico, in cui stavano lavorando. Il locale è situato sulla strada ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 luglio 2022) Tresono rimastiferiti a Mondragone (Caserta) in un incendio avvenuto nel, non ancora aperto al pubblico, in cui stavano lavorando. Il locale è situato sulla strada ...

Pubblicità

SkyTG24 : Incendio a Mondragone, fiamme in un ristorante: ferite tre persone - anteprima24 : ** Fiamme in un ristorante nel #Casertano, tre #Operai gravemente ustionati ** - infoitinterno : Paura in via Roma, fiamme in un ristorante aperto da due settimane - infoitinterno : Palermo, una friggitrice va a fuoco in un ristorante di via Roma: subito spente le fiamme - PalermoToday : Paura in via Roma, fiamme in un ristorante aperto da due settimane -