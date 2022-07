E' ufficiale, Origi è un giocatore del Milan (Di martedì 5 luglio 2022) E' ufficiale, Divock Origi è un giocatore del Milan. Lo annuncia il club rossonero in una nota. L'attaccante belga ha firmato un contratto con fino al 30 giugno 2026. Origi nel 2018 è tornato al ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 5 luglio 2022) E', Divockè undel. Lo annuncia il club rossonero in una nota. L'attaccante belga ha firmato un contratto con fino al 30 giugno 2026.nel 2018 è tornato al ...

Pubblicità

acmilan : Official Statement: @DivockOrigi ?? - GoalItalia : ? UFFICIALE ? Origi è un nuovo giocatore del @acmilan ???? - DiMarzio : .@acmilan: ufficiale l’arrivo di Divock #Origi #calciomercato #SerieA - LFC_MrTumble : RT @acmilan: Official Statement: @DivockOrigi ?? - Baires_7 : RT @acmilan: Official Statement: @DivockOrigi ?? -