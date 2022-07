D’Alimonte: «Il sistema elettorale non è una bacchetta magica» (Di martedì 5 luglio 2022) Divisi anche dai recenti esiti elettorali, «il centro-destra continua a difendere l’attuale sistema elettorale in vista delle elezioni politiche, mentre a tanti del centro-sinistra e soprattutto al Movimento 5Stelle piacerebbe tornare al proporzionale: ma tutto resta com’è». Considerato uno dei padri dell’Italicum, Roberto D’Alimonte ha risposto alle domande di Panorama.it sulle continue tensioni in tema di legge elettorale: «se non miglioriamo anche i meccanismi di selezione della classe politica, la continua ricerca di nuovi sistemi elettorali serve a ben poco». Professor D’Alimonte, che dice, non sarebbe il caso di cambiare legge elettorale?«No. La legge elettorale andrebbe cambiata nel quadro di una riforma costituzionale che preveda la modifica del Senato e quella ... Leggi su panorama (Di martedì 5 luglio 2022) Divisi anche dai recenti esiti elettorali, «il centro-destra continua a difendere l’attualein vista delle elezioni politiche, mentre a tanti del centro-sinistra e soprattutto al Movimento 5Stelle piacerebbe tornare al proporzionale: ma tutto resta com’è». Considerato uno dei padri dell’Italicum, Robertoha risposto alle domande di Panorama.it sulle continue tensioni in tema di legge: «se non miglioriamo anche i meccanismi di selezione della classe politica, la continua ricerca di nuovi sistemi elettorali serve a ben poco». Professor, che dice, non sarebbe il caso di cambiare legge?«No. La leggeandrebbe cambiata nel quadro di una riforma costituzionale che preveda la modifica del Senato e quella ...

