Pubblicità

leggo.it

, cosa è scattato in lei quando il maestro Battiato ci ha lasciato 'Una grande ...di fabbricante di canzoni 'A chi mi chiede quando uscirà il mio nuovo disco dico che le canzoni le...Il 1° e il 2 luglio al Museo della Città di Rimini si terrà "Cinque continenti per il V. ... come Simone, Juri Camisasca e Alice, che insieme al mezzosoprano Cristina Baggio ... Cristicchi: «Canto Battiato, mi ha aiutato a indagare nella mia anima» Stasera alla Casa del Jazz (ore 21) “Torneremo ancora”, Concerto mistico per Battiato di Simone Cristicchi e Amara. Cristicchi, cosa è scattato in lei quando il maestro ...