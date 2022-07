Covid, in arrivo la variante indiana. Bassetti: Attenti, potrebbe essere ancora più contagiosa (Di martedì 5 luglio 2022) “Credo valga la pena tenere d’occhio la nuova sotto-variante Ba.2.75 identificata in India e altri paesi in quanto potrebbe essere ancora più contagiosa della Omicron 5 e avere un’elevata capacità di infettare, le persone guarite e vaccinate. Occhio senza allarme”. Lo scrive su Twitter Matteo Bassetti, direttore Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 5 luglio 2022) “Credo valga la pena tenere d’occhio la nuova sotto-Ba.2.75 identificata in India e altri paesi in quantopiùdella Omicron 5 e avere un’elevata capacità di infettare, le persone guarite e vaccinate. Occhio senza allarme”. Lo scrive su Twitter Matteo, direttore Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

alexfuse : @manginobrioches Il covid è un forte raffreddore dopo 3 vaccini mRna e l'arrivo di una variante meno patogenica, fa… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, Aifa: 'I vaccini aggiornati in arrivo da settembre, saranno consigliati agli over 60' #agenziaitalianadelfarma… - battaglia_persa : RT @AFFOGATA: @Turismoromaweb @gualtierieurope @nzingaretti @SaluteLazio 5 luglio 2022 h6.56 #metroB #pontemammolo la banchina direzione… - IlFattoNisseno : Covid, Palù presidente Aifa: “I vaccini aggiornati in arrivo da settembre” - zazoomblog : Covid Aifa: I vaccini aggiornati in arrivo da settembre saranno consigliati agli over 60 - #Covid #Aifa: #vaccini… -