Covid | curva in continua crescita | a Bergamo +55% di casi | ma calano decessi e terapie intensive

(Di martedì 5 luglio 2022) Laepidemica in Italiaa crescere, trascinando al rialzo anche i dati dei ricoveri. Nella settimana epidemiologica 28 giugno / 4 luglio i nuovia livello nazionale sono stati 540.257 (+50,8% dai 358.193 del periodo precedente); media giornaliera 77.180 (da 51.170). Ancora in rialzo il rapporto positivi/tamponi totali: dal 22,86 % al 24,97%. Si registra un ulteriore incremento per quanto riguarda il numero dei ricoverati in Terapia Intensiva: da 234 a 303 (+29,5%); sale del 30,2% quello dei pazienti in Area, che passa da 5873 a 7.648. Inanche il numero dei nuovi ingressi in T.I., che passa da 189 del periodo precedente agli attuali 264 (+39,7%). In una settimana ci sono stati 439; erano stati 385 la settimana precedente. Crescono gli indici di ...