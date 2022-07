Conferenza stampa Inzaghi: «Lukaku grande colpo. Skriniar il 10 luglio sarà in ritiro» (Di martedì 5 luglio 2022) Conferenza stampa Simone Inzaghi: le parole del tecnico nerazzurro per presentare la nuova stagione dell’Inter Simone Inzaghi in Conferenza stampa ha presentato la nuova stagione della sua Inter. LE PAROLE – «sarà una stagione particolare perché avremo 20 partite racchiuse in tre mesi, poi ci sarà il Mondiale. Insieme allo staff stiamo analizzando tale situazione. Lukaku? Per me è stato un grandissimo colpo, ma in attacco siamo coperti. Abbiamo portato a casa due trofei nonostante lo scudetto perso, ma siamo pronti a ripartire. Partiamo dietro al Milan, ma vogliamo essere competitivi. Skriniar attualmente è un giocatore dell’Inter, e il 10 luglio sarà in ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022)Simone: le parole del tecnico nerazzurro per presentare la nuova stagione dell’Inter Simoneinha presentato la nuova stagione della sua Inter. LE PAROLE – «una stagione particolare perché avremo 20 partite racchiuse in tre mesi, poi ciil Mondiale. Insieme allo staff stiamo analizzando tale situazione.? Per me è stato un grandissimo, ma in attacco siamo coperti. Abbiamo portato a casa due trofei nonostante lo scudetto perso, ma siamo pronti a ripartire. Partiamo dietro al Milan, ma vogliamo essere competitivi.attualmente è un giocatore dell’Inter, e il 10in ...

