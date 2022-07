Cagliari, sprint per Carboni e Pajac: le ultime (Di martedì 5 luglio 2022) Il Cagliari starebbe per definire l’arrivo di due esterni: Franco Carboni dall’Inter e Pajac svincolato Il Cagliari sta per battere un doppio colpo per le corsie laterali. Capozucca sta lavorando per definire in queste ore le due operazioni. Il primo è Franco Carboni dall’Inter, classe 2003 e fresco vincitore dello Scudetto Primavera, mentre il secondo è lo svincolato Pajac. Lo riporta Alfredo Pedullà. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022) Ilstarebbe per definire l’arrivo di due esterni: Francodall’Inter esvincolato Ilsta per battere un doppio colpo per le corsie laterali. Capozucca sta lavorando per definire in queste ore le due operazioni. Il primo è Francodall’Inter, classe 2003 e fresco vincitore dello Scudetto Primavera, mentre il secondo è lo svincolato. Lo riporta Alfredo Pedullà. L'articolo proviene da Calcio News 24.

