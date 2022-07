Allevi torna a parlare del tumore | Dolore fisico a tratti insostenibile

Pubblicità

A due settimane dal post in cui ha rivelato pubblicamente di avere un mieloma, Giovanni Allevi torna a parlare della sua lotta contro la malattia: "Ma l'anima esiste? Secondo me sì", scrive sui suoi profili social a margine di una foto in primo piano. "Perché se esiste, allora posso separarla dal corpo e dal dolore fisico a tratti insostenibile. Posso aiutare il corpo a guarire". A giugno Allevi aveva rivelato di avere un mieloma e di doversi curare "lontano dal palco". Poi, a distanza di qualche giorno, sempre via social con un post ha annunciato l'inizio delle cure.