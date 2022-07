Volete uno show politicamente corretto? Allora scordatevi Aldo, Giovanni e Giacomo (Di lunedì 4 luglio 2022) Il politically correct ci imbavaglia: quanti sketch non potremmo più fare» Il Giornale, di Massimo Balsamo, pag. 13 Le riflessioni dell’attore, al cinema con «Le voci sole»: «Se sul set fingi di dare un calcio a un gatto ti attaccano come un delinquente» «Ultimamente non si può dire più niente»: parola di Giovanni Storti. Sul set per il nuovo film del Trio, in sala a Natale, l’attore ha stroncato il politically correct. «Certi nostri sketch non si potrebbero più fare», la riflessione di chi ha scritto la storia della comicità: se avessero iniziato oggi, avrebbero dovuto rinunciare a molte gag. Forse, per assurdo, non avrebbero raggiunto lo stesso successo. Questa è un’era dominata dal politicamente corretto… «La comicità è un modo parallelo di vedere la realtà, un modo dissacrante e alle volte un po’ cattivo. La linea tra garbo e ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 4 luglio 2022) Il politically correct ci imbavaglia: quanti sketch non potremmo più fare» Il Giornale, di Massimo Balsamo, pag. 13 Le riflessioni dell’attore, al cinema con «Le voci sole»: «Se sul set fingi di dare un calcio a un gatto ti attaccano come un delinquente» «Ultimamente non si può dire più niente»: parola diStorti. Sul set per il nuovo film del Trio, in sala a Natale, l’attore ha stroncato il politically correct. «Certi nostri sketch non si potrebbero più fare», la riflessione di chi ha scritto la storia della comicità: se avessero iniziato oggi, avrebbero dovuto rinunciare a molte gag. Forse, per assurdo, non avrebbero raggiunto lo stesso successo. Questa è un’era dominata dal… «La comicità è un modo parallelo di vedere la realtà, un modo dissacrante e alle volte un po’ cattivo. La linea tra garbo e ...

