Valanga sulla Marmolada | identificati 4 morti Oggi Draghi a Canazei

(Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) - Sono continuate nel corso della notte e continuano anchele attività dei soccorritori sul ghiacciaio dellaper cercare eventuali superstiti dopo ladi ieri. Le attività notturne non hanno però portato risultati. "Durante la notte c'è stato l'intervento dei droni sul ghiacciaio ma non ha dato esito. Non possiamo ancora sapere quanti sono i dispersi. I parenti delle vittime sono ora a", hanno fatto sapere fonti del soccorso alpino di Trento all'Adnkronos. Sono inoltre in corso le procedure di identificazione delle sei vittime al momento registrate. "Ci risultano tra i3 italiani dal Veneto e un cecoslovacco, stiamo aspettando la conferma formale. Le altre due vittime devono essere ancora identificate. Le salme sono state collocate presso il Palaghiaccio ...

Pubblicità

Ettore_Rosato : Conosco come molti appassionati delle #Dolomiti l’itinerario sconvolto dalla valanga sulla #Marmolada. Luogo magnif… - Agenzia_Ansa : Si aggrava il bilancio, ancora provvisorio, della valanga sulla Marmolada: sei morti, 8 feriti di cui uno grave e u… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Il video che riprende il momento in cui si stacca una torre di ghiaccio sulla Marmolada e parte una valanga… - tantumanita : RT @fanpage: #Marmolada, 'È una carneficina', ci sono corpi smembrati lungo il tragitto della valanga - lifestyleblogit : Valanga sulla Marmolada, 'frana scesa a 300 km orari' - -

... da solo, sul distacco di un seracco come quello avvenutoMarmolada. È l'insieme dei ... Meno neve e più caldo e la frana -non è più un evento imprevedibile: molti si stupiscono affermando ...Sono state le temperature insolitamente elevate a provocare la"C'è un insieme di fattori, ... (Qui l'articolo sulle vittime, costantemente aggiornato) Ore 09:00 - Il crolloMarmolada, ...pic.twitter.com/mtnlIbXRcQ — Fridays For Future Italia (@fffitalia) July 3, 2022. Incredible footage from an helicopter of the mountain rescue of the basal detachment in Marmolada. (LifeGate) Stefano ...Il momento in cui la valanga sul ghiacciaio della Marmolada scivola a valle e investe il rifugio «Capanna Ghiacciaio» nei pressi di Punta Rocca, a 3.200 m di quota, ...