Usa, aborto negato a una bambina di 10 anni vittima di stupro. L’indignazione sul web (Di lunedì 4 luglio 2022) A una bambina di 10 anni, vittima di stupro in Ohio, è stato negato l’aborto, scatenando L’indignazione in rete. La notizia, che segue tristemente il caso dell’11enne brasiliana, arriva mentre molti Stati a guida repubblicana stanno abolendo i diritti riproduttivi dopo l’annullamento della sentenza Roe v. Wade da parte della Corte Suprema. La vicenda della bambina stuprata che non può abortire Ohio, una bambina di 10 anni vittima di stupro si è sentita negare l’abortoLa dottoressa Caitlin Bernard, ostetrica-ginecologa di Indianapolis, lunedì scorso (il 27 giugno), tre giorni dopo la sentenza della Corte, ha ricevuto una telefonata da un medico che si occupa di abusi su ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 4 luglio 2022) A unadi 10diin Ohio, è statol’, scatenandoin rete. La notizia, che segue tristemente il caso dell’11enne brasiliana, arriva mentre molti Stati a guida repubblicana stanno abolendo i diritti riproduttivi dopo l’annullamento della sentenza Roe v. Wade da parte della Corte Suprema. La vicenda dellastuprata che non può abortire Ohio, unadi 10disi è sentita negare l’La dottoressa Caitlin Bernard, ostetrica-ginecologa di Indianapolis, lunedì scorso (il 27 giugno), tre giorni dopo la sentenza della Corte, ha ricevuto una telefonata da un medico che si occupa di abusi su ...

petergomezblog : Usa, la corte suprema del Texas ripristina una legge del 1925 che vieta l’aborto e lo punisce con il carcere… - amnestyitalia : Oggi pomeriggio a #Roma protesteremo nei pressi dell’ambasciata degli Usa per dire NO alla criminalizzazione dell'a… - marcocappato : Se la sinistra italiana usasse la stessa energia spesa oggi nelle dichiarazioni sull'aborto negli USA per battersi… - jenny_caroli : RT @ClickStringer: @sanfolle Dissonanze cognitive = le chiamano cosi come per esempio il discorso ABORTO negli USA - Alex19Francesco : Il mondo è ormai marcio! -