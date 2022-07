"Spariranno i ghiacciai sotto 3mila metri. No piogge all'orizzonte" (Di lunedì 4 luglio 2022) "La caduta di seracchi è un fenomeno naturale, ma è del tutto evidente che più aumenta la temperatura e più questi episodi diventano frequenti. In un certo senso, quindi, quanto accaduto sulla vetta della Marmolada è causato dai cambiamenti climatici in atto, proprio perché il riscaldamento del... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 4 luglio 2022) "La caduta di seracchi è un fenomeno naturale, ma è del tutto evidente che più aumenta la temperatura e più questi episodi diventano frequenti. In un certo senso, quindi, quanto accaduto sulla vetta della Marmolada è causato dai cambiamenti climatici in atto, proprio perché il riscaldamento del... Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

fattoquotidiano : Qual è la situazione dei ghiacciai in Italia: sono oltre 900, in tre decenni area ridotta del 40%. Wwf: “Molti spar… - zazoomblog : Crollo Marmolada: Nel 2050 spariranno i ghiacciai - Cronaca - - qn_lanazione : Crollo Marmolada: 'Nel 2050 spariranno i ghiacciai' - augusto_amato : Qual è la situazione dei ghiacciai in Italia: sono oltre 900, in tre decenni area ridotta del 40%. Wwf: “Molti spar… - Destradipopolo : LA SITUAZIONE DEI GHIACCIAI IN ITALIA: SONO OLTRE 900, IN 30 ANNI SI SONO RIDOTTI DEL 40% MOLTI SPARIRANNO IN 20-30… -